СМИ сообщили о намерении Зеленского назначить премьером Гончарука
- РИА Новости
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Отмечается, что 28 августа Зеленский и руководство офиса президента будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов кабинета министров.
Ранее Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 29 августа общественности представят нового премьер-министра Украины. В этот день состоится первое заседание обновлённой Верховной рады.