СМИ сообщили о намерении Зеленского назначить премьером Гончарука

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Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной раде назначить на пост премьер-министра страны заместителя главы своего офиса — Алексея Гончарука.
СМИ сообщили о намерении Зеленского назначить премьером Гончарука
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что 28 августа Зеленский и руководство офиса президента будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов кабинета министров.

Ранее Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.

Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 29 августа общественности представят нового премьер-министра Украины. В этот день состоится первое заседание обновлённой Верховной рады.

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