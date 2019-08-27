Спикер Рады оценил первые 100 дней президентства Зеленского

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал своё мнение по поводу первых 100 дней президентства Владимира Зеленского на Украине.
Спикер Рады оценил первые 100 дней президентства Зеленского
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«Никаких прорывов в сфере безопасности, в сфере иностранных дел я не могу назвать. И не могу дать какую-то оценку, позитивную или негативную, потому что каких-то прорывов за эти 100 дней просто не было», — цитирует его РИА Новости.

27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. На церемонии инаугурации 20 мая он пообещал сделать всё, чтобы «украинцы больше не плакали», и анонсировал масштабные реформы.  

Подробнее о первых 100 днях президентства Зеленского — в материале RT.

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