В МИД Молдавии выступили за нормализацию отношений с Россией

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Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед поездкой в Москву высказался за нормализацию молдавско-российских отношений.

«В молдавско-российских отношениях за последние годы и даже десятилетия накопилось очень много негатива. Мы заинтересованы в том, чтобы обсудить накопившиеся проблемы с тем, чтобы нормализовать отношения с Россией, чтобы снова выйти на ровный уровень экономических и политических отношений», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что Молдавия хочет «разблокировать торговые отношения с Россией».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возобновлении стратегического партнёрства с Россией по всем направлениям.

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