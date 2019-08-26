В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «сдерживании» России
- РИА Новости
«Вместо того чтобы искать пути взаимодействия между парламентами, комитетами, она... пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — заявил сенатор.
Джабаров отметил несоответствие слов украинского депутата о миссии страны с текущей внутриполитической повесткой.
«Миссия Украины в том, чтобы окончательно не развалить страну, которая находится в состоянии гражданской войны между юго-востоком и остальной частью Украины», — добавил политик.
Ранее Гопко заявила, что миссия Украины состоит в сдерживании агрессии России на «европейскую цивилизацию».
По словам парламентария, она мечтает увидеть, как в России «по примеру Украины» начнётся декоммунизация и снос памятников Иосифу Сталину.