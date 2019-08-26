В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «сдерживании» России

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы комитета Верховной рады по международным делам Анны Гопко о том, что миссия Киева состоит в сдерживании России.
В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «сдерживании» России
  • РИА Новости

«Вместо того чтобы искать пути взаимодействия между парламентами, комитетами, она... пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — заявил сенатор.

Джабаров отметил несоответствие слов украинского депутата о миссии страны с текущей внутриполитической повесткой.

«Миссия Украины в том, чтобы окончательно не развалить страну, которая находится в состоянии гражданской войны между юго-востоком и остальной частью Украины», — добавил политик.

Ранее Гопко заявила, что миссия Украины состоит в сдерживании агрессии России на «европейскую цивилизацию».

По словам парламентария, она мечтает увидеть, как в России «по примеру Украины» начнётся декоммунизация и снос памятников Иосифу Сталину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить