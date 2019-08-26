В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «сдерживании» России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы комитета Верховной рады по международным делам Анны Гопко о том, что миссия Киева состоит в сдерживании России.

«Вместо того чтобы искать пути взаимодействия между парламентами, комитетами, она... пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — заявил сенатор.

Джабаров отметил несоответствие слов украинского депутата о миссии страны с текущей внутриполитической повесткой.

«Миссия Украины в том, чтобы окончательно не развалить страну, которая находится в состоянии гражданской войны между юго-востоком и остальной частью Украины», — добавил политик.

Ранее Гопко заявила, что миссия Украины состоит в сдерживании агрессии России на «европейскую цивилизацию».

По словам парламентария, она мечтает увидеть, как в России «по примеру Украины» начнётся декоммунизация и снос памятников Иосифу Сталину.