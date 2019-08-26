Аршба признаёт выход Квицинии во второй тур выборов президента Абхазии

Короткая ссылка
Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признаёт выход Алхаса Квицинии во второй тур президентских выборов. Об этом сообщил кандидат в вице-президенты Олег Барциц, который шёл в тандеме с Аршбой.
Аршба признаёт выход Квицинии во второй тур выборов президента Абхазии
  • РИА Новости

По его словам, штаб проводил свои параллельные подсчёты.

«Мы параллельно подсчитали, получается, что где-то на 97 голосов нас опережает команда Алхаса Квицинии. Мы приняли это как объективную данность», — цитирует Барцица РИА Новости.

Он отметил, команда уже поздравила соперника и пожелала удачи.

Ранее в республиканском ЦИК проинформировали, что во второй тур выходят действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

25 августа в Абхазии прошли выборы главы государства. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить