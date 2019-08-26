Аршба признаёт выход Квицинии во второй тур выборов президента Абхазии

Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признаёт выход Алхаса Квицинии во второй тур президентских выборов. Об этом сообщил кандидат в вице-президенты Олег Барциц, который шёл в тандеме с Аршбой.

По его словам, штаб проводил свои параллельные подсчёты.

«Мы параллельно подсчитали, получается, что где-то на 97 голосов нас опережает команда Алхаса Квицинии. Мы приняли это как объективную данность», — цитирует Барцица РИА Новости.

Он отметил, команда уже поздравила соперника и пожелала удачи.

Ранее в республиканском ЦИК проинформировали, что во второй тур выходят действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

25 августа в Абхазии прошли выборы главы государства.



