Аршба признаёт выход Квицинии во второй тур выборов президента Абхазии
- РИА Новости
По его словам, штаб проводил свои параллельные подсчёты.
«Мы параллельно подсчитали, получается, что где-то на 97 голосов нас опережает команда Алхаса Квицинии. Мы приняли это как объективную данность», — цитирует Барцица РИА Новости.
Он отметил, команда уже поздравила соперника и пожелала удачи.
Ранее в республиканском ЦИК проинформировали, что во второй тур выходят действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.
25 августа в Абхазии прошли выборы главы государства.