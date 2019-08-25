Глава Абхазии рассказал о предварительных данных по выборам президента
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, Хаджимба утверждает, что в настоящий момент нельзя сказать о лидирующей позиции кого-либо из кандидатов.
«Пока все вровень», — сказал он.
Агентство подчёркивает, что официальные данные ЦИК Абхазии об итогах голосования в настоящее время отсутствуют.
Ранее председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия заявил, что выборы президента страны были признаны состоявшимися.
25 августа в Абхазии завершилось голосование на выборах президента страны. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск.