Глава Абхазии рассказал о предварительных данных по выборам президента

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал о предварительных данных по итогам президентских выборов в стране.

Как сообщает ТАСС, Хаджимба утверждает, что в настоящий момент нельзя сказать о лидирующей позиции кого-либо из кандидатов.

«Пока все вровень», — сказал он.

Агентство подчёркивает, что официальные данные ЦИК Абхазии об итогах голосования в настоящее время отсутствуют.

Ранее председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия заявил, что выборы президента страны были признаны состоявшимися.

25 августа в Абхазии завершилось голосование на выборах президента страны. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск.