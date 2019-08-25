В Абхазии завершилось голосование на выборах президента страны. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск.

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил на брифинге председатель Центризбиркома Тамаз Гогия, нарушений, влияющих на результаты выборов, зафиксировано не было.

Он уточнил, что жалобы на ход голосования носили в основном организационный характер. Информацию об отсутствии серьёзных нарушений подтверждают и международные наблюдатели. В течение дня заявлений от кандидатов о нарушениях также не поступало.

Ранее в абхазской ЦИК заявили, что явка избирателей на президентские выборы по состоянию на 18:00 составила более 48%.