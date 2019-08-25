Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

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Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи по случаю Дня независимости страны заявил, что украинские казаки покорили французскую крепость Дюнкерк.
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
  • РИА Новости

В стенограмме выступления Зеленского, которую опубликовали на сайте президента Украины, приводится высказывание о том, что украинцы «успели немало» до 1991 года, когда страна обрела независимость.

В числе памятных событий он привёл крещение Киевской Руси, основание Киево-Могилянской академии.

«Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика», — заявил Зеленский.

Как уточняет РИА Новости, документальных подтверждений участия украинских казаков в осаде Дюнкерка нет.

Ранее Зеленский назвал украинский гимн главным хитом страны.

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