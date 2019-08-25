Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
- РИА Новости
В стенограмме выступления Зеленского, которую опубликовали на сайте президента Украины, приводится высказывание о том, что украинцы «успели немало» до 1991 года, когда страна обрела независимость.
В числе памятных событий он привёл крещение Киевской Руси, основание Киево-Могилянской академии.
«Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика», — заявил Зеленский.
Как уточняет РИА Новости, документальных подтверждений участия украинских казаков в осаде Дюнкерка нет.
Ранее Зеленский назвал украинский гимн главным хитом страны.