Стала известна причина обрушения моста под Харьковом
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Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook, ЧП произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.
«По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенного перегруза одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошли сдвиг плиты и разрушение конструкции», — указывается в заявлении.
В результате происшествия никто не пострадал, движение на этом участке было закрыто, движение железнодорожного транспорта на подъездах к мосту замедлено.
Ранее под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста.