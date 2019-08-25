Первый президент Украины объяснил бессмысленность украинского гимна

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Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему он не видит смысла в старой редакции гимна страны.
Первый президент Украины объяснил бессмысленность украинского гимна
  • Леонид Кравчук
  • globallookpress.com
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

«Правильно «ы», а не «а»: «ещё не умерли Украины и слава, и воля». То есть не умерли слава и воля страны, а не «ещё не умерла Украина», а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка», — заявил он в прямом эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, Кравчук сообщил, что его самой большой ошибкой было ощущение эйфории и идеализма в начале президентского срока.

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