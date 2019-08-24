Волкер призвал Украину и Россию провести обмен удерживаемыми лицами

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Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил надежду на проведение обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
Волкер призвал Украину и Россию провести обмен удерживаемыми лицами
  • Reuters

«Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах», — приводит слова Волкера сайт «Громадське».

По словам спецпредставителя, ему известно, что для президента Украины Владимира Зеленского «очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков», задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Ранее Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

При этом в Кремле сообщали, что «определённые контакты по вопросу обмена осуществляются».

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