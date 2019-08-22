На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России с Украиной в связи с появлением сообщений в СМИ о вспышке инфекции, похожей на чуму, в украинской Авдеевке.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что проводят мониторинг ситуации. По данным СМИ, вспышка инфекции, похожей на чуму, зафиксирована среди украинских военнослужащих в населённом пункте Авдеевка Донецкой области.

«В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее на указанной территории не регистрировались природные очаги чумы.

В ведомстве заявили о готовности оказать необходимую помощь в полном объёме.

Ранее в Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.