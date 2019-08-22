Адвокат: Мефёдов будет участвовать в обмене между Россией и Украиной

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Адвокат Валентин Рыбин заявил, что суд в украинском городе Николаеве изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефёдову и его подзащитный будет участвовать в обмене между украинской и российской сторонами. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат: Мефёдов будет участвовать в обмене между Россией и Украиной
  • © РИА Новости

«Суд состоялся. Изменили (меру пресечения. — RT). Он будет участвовать в обмене», — сказал Рыбин.

Как уточняется, ранее Рыбин сообщил, что в обмене заключёнными между Украиной и Россией примут участие Мефёдов, а также Максим Одинцов и Александр Баранов, при этом дата обмена неизвестна.

Также адвокат заявлял, что 22 августа в суде Николаева планировалось заседание по изменению меры пресечения Мефёдову на личное обязательство для того, чтобы он смог выехать на пункт сбора.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о распространении в сети фейка о том, что у Мефёдова после освобождения под залог из украинской тюрьмы потребовали плату за оформление документов в российском генконсульстве в Одессе. 

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