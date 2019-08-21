В ДНР заявили о подрыве украинских силовиков на собственных минах
«В 21:35 наблюдатели на переднем крае обороны в районе населённого пункта Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировали выдвижение группы противника с направления населённого пункта Гнутово», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что один из силовиков наступил на установленную украинскими бойцами сигнальную мину, которая полностью раскрыла диверсионную группу.
В управлении Народной милиции ДНР сообщили, что, по имеющимся у них данным, четверо силовиков получили ранения.
Ранее в ДНР заявили о миномётном ударе по Донецку со стороны ВСУ.