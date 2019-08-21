В ДНР заявили о подрыве украинских силовиков на собственных минах

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявил, что группа украинских силовиков подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть на территорию ДНР.

«В 21:35 наблюдатели на переднем крае обороны в районе населённого пункта Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировали выдвижение группы противника с направления населённого пункта Гнутово», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что один из силовиков наступил на установленную украинскими бойцами сигнальную мину, которая полностью раскрыла диверсионную группу.

В управлении Народной милиции ДНР сообщили, что, по имеющимся у них данным, четверо силовиков получили ранения.

Ранее в ДНР заявили о миномётном ударе по Донецку со стороны ВСУ.

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