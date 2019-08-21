Лукашенко силовикам: некоторые в погонах прибурели и оборзели
- © President of Russia/Twitter.com
- globallookpress.com
«Некоторые оборзели и прибурели в погонах до того, что они не просто не должны носить эти погоны, они должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь», — приводит телеканал «Беларусь 1» слова Лукашенко.
Также, обращаясь к силовикам, он отметил, что «фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы... не возбуждали эти уголовные дела».
Кроме того, Лукашенко возмутился прямым давлением на участников уголовного процесса и непропорциональным применением силы во время задержаний.
Ранее сообщалось, что Лукашенко намерен в ближайшее время провести совещание с правоохранительным блоком страны. Он также заявил о разнузданности правоохранительных органов.