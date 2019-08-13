Лукашенко раскритиковал разнузданность правоохранительных органов
- РИА Новости
Лукашенко заявил, что последней каплей, которая заставила его спланировать совещание, стало чрезмерное затягивание следственных действий.
«И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), — по главному инженеру завода колёсных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он заявил, что не понимает, «как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор и держать его в четырёх стенах четыре года».
«Держать этого человека — и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И в частности, скорее всего, — следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона», — сказал глава государства.
Ранее Лукашенко во время визита на один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности (КГБ) поручил спецслужбам республики вести прослушку «цивилизованно», не нарушать свободу общения граждан и не допускать утечки информации.