Лукашенко раскритиковал разнузданность правоохранительных органов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время провести совещание с правоохранительным блоком страны и заявил о разнузданности правоохранительных органов.
Лукашенко раскритиковал разнузданность правоохранительных органов
  • РИА Новости

Лукашенко заявил, что последней каплей, которая заставила его спланировать совещание, стало чрезмерное затягивание следственных действий.

«И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), — по главному инженеру завода колёсных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он заявил, что не понимает, «как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор и держать его в четырёх стенах четыре года».

«Держать этого человека — и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И в частности, скорее всего, — следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко во время визита на один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности (КГБ) поручил спецслужбам республики вести прослушку «цивилизованно», не нарушать свободу общения граждан и не допускать утечки информации.

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