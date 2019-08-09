Лукашенко попросил КГБ заниматься прослушкой цивилизованно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности (КГБ) поручил спецслужбам республики вести прослушку «цивилизованно», не нарушать свободу общения граждан и не допускать утечки информации.

«Нам надо серьёзно посмотреть по отдельным направлениям контроля — слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать — прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Я эту задачу поставил, и вы должны её решать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «всё должно быть цивилизованно и достойно».

«Главное — это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влезать в его вопросы», — отметил президент Белоруссии.

В конце июня Лукашенко провёл кадровые перестановки в КГБ страны и призвал ведомство бороться с терроризмом, несмотря на то что эта проблема стоит для Минска не так остро.