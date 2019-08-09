Лукашенко попросил КГБ заниматься прослушкой цивилизованно

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности (КГБ) поручил спецслужбам республики вести прослушку «цивилизованно», не нарушать свободу общения граждан и не допускать утечки информации.
Лукашенко попросил КГБ заниматься прослушкой цивилизованно
  • Reuters

«Нам надо серьёзно посмотреть по отдельным направлениям контроля — слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать — прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Я эту задачу поставил, и вы должны её решать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «всё должно быть цивилизованно и достойно».

«Главное — это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влезать в его вопросы», — отметил президент Белоруссии.

В конце июня Лукашенко провёл кадровые перестановки в КГБ страны и призвал ведомство бороться с терроризмом, несмотря на то что эта проблема стоит для Минска не так остро.

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