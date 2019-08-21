На Украине заявили о максимальных с 2012 года запасах газа в ПХГ
- © Александр Максименко
- РИА Новости
Как отмечается, на четырёх из десяти ПХГ уже выполнен план закачивания. На оставшихся шести закачка продолжается в среднесуточном объёме 75 млн куб. м.
В компании напомнили, что к началу отопительного сезона необходимо накопить в хранилищах не менее 20 млрд куб. м газа, чтобы пройти следующий осенне-зимний период.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о важности закачки газа в ПХГ.
В июне глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что дефицит оборотных средств может помешать выполнению плана закачки.