На Украине заявили о максимальных с 2012 года запасах газа в ПХГ

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 17,4 млрд куб. м, что является максимальным показателем на 21 августа с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Как отмечается, на четырёх из десяти ПХГ уже выполнен план закачивания. На оставшихся шести закачка продолжается в среднесуточном объёме 75 млн куб. м.

В компании напомнили, что к началу отопительного сезона необходимо накопить в хранилищах не менее 20 млрд куб. м газа, чтобы пройти следующий осенне-зимний период.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о важности закачки газа в ПХГ.

В июне глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что дефицит оборотных средств может помешать выполнению плана закачки.