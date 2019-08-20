Советник Зеленского предложил «убить и расчленить» госмонополии
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«Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцю», — сказал он в эфире Радио НВ.
Как отметил Устенко, «те монстры, которые мешают жить и дышать не дают... должны просто уйти».
В частности, по его мнению, «Укрспирт» должен быть полностью приватизирован, а в Государственной продовольственно-зерновой корпорации «смысловой нагрузки в принципе не существует».
Советник считает, что развитие конкуренции и демонополизация экономики помогут «сдвинуть судно с той мели, на которой оно сейчас находится».
Ранее Зеленский пообещал ежегодный рост украинской экономики.