Советник Зеленского предложил «убить и расчленить» госмонополии

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Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что крупные госкомпании, которые являются монополистами, нужно разделять на части и продавать.
Советник Зеленского предложил «убить и расчленить» госмонополии
  • ©president.gov.ua

«Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцю», — сказал он в эфире Радио НВ.

Как отметил Устенко, «те монстры, которые мешают жить и дышать не дают... должны просто уйти».

В частности, по его мнению, «Укрспирт» должен быть полностью приватизирован, а в Государственной продовольственно-зерновой корпорации «смысловой нагрузки в принципе не существует».

Советник считает, что развитие конкуренции и демонополизация экономики помогут «сдвинуть судно с той мели, на которой оно сейчас находится».

Ранее Зеленский пообещал ежегодный рост украинской экономики.

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