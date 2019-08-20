Член делегации Израиля объяснил отказ жены Нетаньяху пробовать каравай

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Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара по протоколу не должна была принимать активного участия в приветственной встрече с караваем в аэропорту Киева, поэтому ей не объяснили правил церемонии, заявил представитель израильской делегации Зеэв Элькин.
Член делегации Израиля объяснил отказ жены Нетаньяху пробовать каравай
  • Reuters

По словам министра по делам экологии и Иерусалима, Нетаньяху заранее рассказали о церемонии, в которой ему предстояло участвовать, но он по личной инициативе пригласил к участию свою жену, передав ей кусок каравая.

«Ему объяснили... Он взял маленький кусочек, а дальше по собственной инициативе дал несколько крошек своей супруге, которая не должна была участвовать в самой этой церемонии», — приводит заявление министра в эфире радиостанции «Кан РЭКА» РИА Новости.

Элькин уточнил, что супруга Нетаньяху держала куски каравая в руке, но затем выронила их по дороге.

При этом он отметил, что никто из присутствующих этого даже не заметил и внимание к данному инциденту привлекли СМИ.

«Надо сказать, что вообще те, кто были (на месте. — RT), не почувствовали, что был какой-то инцидент. Это дали уже потом СМИ», — подчеркнул представитель делегации Израиля.

Ранее Нетаньяху призвал не искать в поведении своей супруги признаков неуважения к Украине.

Он рассказал, что Сара специально для визита подобрала одежду национальных цветов Украины.

В офисе лидера Украины Владимира Зеленского также подтвердили, что не рассматривают данный инцидент как проявление неуважительного отношения к стране.

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