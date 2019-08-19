Офис Зеленского прокомментировал отказ жены Нетаньяху пробовать каравай

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали поведение супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары, которая отказалась пробовать приветственный каравай в ходе визита в страну.

«Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине», — цитирует Интерфакс-Украина пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель.

По её словам, этот случай не может затмить важности первого за 20 лет визита главы израильского правительства на Украину.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором девушки в традиционных нарядах приветствуют у трапа самолёта в Киеве Нетаньяху с женой.

Из видеозаписи следует, что им поднесли каравай. Премьер Израиля отломил кусочек, надкусил и передал первой леди, однако та не стала пробовать его и бросила на землю.