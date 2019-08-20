В офисе Зеленского назвали возможные поощрения обличителей коррупции

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Механизмы защиты и поощрения обличителей коррупции обсуждались в офисе украинского лидера Владимира Зеленского с представителями общественных организаций и международных партнёров Украины в сфере борьбы с коррупцией.
В офисе Зеленского назвали возможные поощрения обличителей коррупции
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

«Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением», — заявил заместитель главы офиса украинского лидера Руслан Рябошапка.

По его словам, «государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей».

Ранее избранный народный депутат партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что политсила планирует использовать технологию искусственного интеллекта для борьбы с политической коррупцией в Верховной раде.

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