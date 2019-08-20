Гройсман заявил об установлении «экономического безвиза» с Израилем

Украина и Израиль способны активно развивать двусторонние отношения в различных сферах экономики, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

«Сейчас мы фактически вводим экономический безвиз, когда наши товары, наши экономики будут больше интегрироваться», — цитирует Гройсмана «112 Украина».

По его словам, уже сейчас возможно расширять зону свободной торговли, в том числе и на услуги, обеспечивать механизмы совместного инвестирования.

Глава правительства призвал бизнес Израиля не ждать ратификации ЗСТ кнессетом в сентябре и развивать экономические отношения.

19 августа Нетаньяху прибыл с официальным визитом в Киев. Украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров с ним заявил о начале работы по расширению соглашения о свободной торговле.