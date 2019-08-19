«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри

Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Победа» опровергает информацию о жёсткой посадке в Гюмри. На послеполётном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, касание пятой произошло при уходе на второй круг, что опровергает сообщения СМИ.

В авиакомпании проинформировали, что резервный борт летит за клиентами обратного рейса.

О жёсткой посадке лайнера «Победы» ранее сообщил комитет гражданской авиации Армении.

Как указали в ведомстве, на борту находились 173 пассажира, пострадавших нет.