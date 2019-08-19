Российский самолёт совершил жёсткую посадку в армянском Гюмри

Самолёт российской авиакомпании «Победа» совершил жёсткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Об этом сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Армении.

«19 августа в 21:04 при посадке в гюмрийском аэропорту Ширак самолёт авиакомпании «Победа» коснулся задней частью взлётной полосы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате была повреждена хвостовая часть лайнера. На борту находились 173 пассажира, никто не пострадал.

В ведомстве проинформировали, что дальнейший полёт осуществит резервный борт. Для выяснения обстоятельств инцидента создана комиссия.

Ранее принадлежащий Delta Airlines Boeing 757-200 повредил фюзеляж при жёсткой посадке в Понта-Делгада на Азорских островах.