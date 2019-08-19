Российский самолёт совершил жёсткую посадку в армянском Гюмри

Короткая ссылка
Самолёт российской авиакомпании «Победа» совершил жёсткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Об этом сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Армении.

«19 августа в 21:04 при посадке в гюмрийском аэропорту Ширак самолёт авиакомпании «Победа» коснулся задней частью взлётной полосы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате была повреждена хвостовая часть лайнера. На борту находились 173 пассажира, никто не пострадал.

В ведомстве проинформировали, что дальнейший полёт осуществит резервный борт. Для выяснения обстоятельств инцидента создана комиссия.

Ранее принадлежащий Delta Airlines Boeing 757-200 повредил фюзеляж при жёсткой посадке в Понта-Делгада на Азорских островах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить