Зеленский уволил врио главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с поста временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.
- globallookpress.com
Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
Документ датирован 19 августа.
Ранее Зеленский предложил Боню написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта.
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