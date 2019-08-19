Зеленский уволил врио главы Николаевской области

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с поста временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.
Зеленский уволил врио главы Николаевской области
  • globallookpress.com

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера. 

Документ датирован 19 августа.

Ранее Зеленский предложил Боню написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта.

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