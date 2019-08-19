Эксперт оценил решение украинского суда арестовать танкер в рамках дела о поставке топлива ЧФ

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Херсонского апелляционного суда арестовать якобы поставлявший топливо в Крым танкер Mriya.

«Попытаться найти логику в действиях Киева можно, но будет она весьма условной», — заявил Безпалько.

По его словам, ситуация бессмысленная и владелец судна отвечает за то, чего не нарушал. Как отметил эксперт, для нынешней Украины подобное — не редкость.

«Историями с арестами судов Киев лишний раз бьёт по торговле, инвестициям, товарообороту, то есть по интересам Украины и её граждан», — добавил Безпалько.

Ранее сообщалось об обыске танкера в порту Херсона по делу о поставке топлива в Севастополь.

По версии прокуратуры, в июне 2015 года танкер, носивший тогда название «Вилга», поставлял нефтепродукты в Севастополь для Черноморского флота России.