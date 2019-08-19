Эксперт оценил решение украинского суда арестовать танкер в рамках дела о поставке топлива ЧФ
- РИА Новости
«Попытаться найти логику в действиях Киева можно, но будет она весьма условной», — заявил Безпалько.
По его словам, ситуация бессмысленная и владелец судна отвечает за то, чего не нарушал. Как отметил эксперт, для нынешней Украины подобное — не редкость.
«Историями с арестами судов Киев лишний раз бьёт по торговле, инвестициям, товарообороту, то есть по интересам Украины и её граждан», — добавил Безпалько.
Ранее сообщалось об обыске танкера в порту Херсона по делу о поставке топлива в Севастополь.
По версии прокуратуры, в июне 2015 года танкер, носивший тогда название «Вилга», поставлял нефтепродукты в Севастополь для Черноморского флота России.