Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма
Об этом заявила пресс-служба прокуратуры в Telegram, передаёт РИА Новости.
По версии украинского ведомства, в июне 2015 года танкер, носивший тогда название «Вилга», поставлял нефтепродукты в Севастополь для Черноморского флота России.
При этом экипаж судна подозревают в нарушении наложенного Украиной «запрета на заход в порты Крыма».
25 июля Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.
Позже суд арестовал танкер и документы, изъятые при обыске. Члены экипажа судна были отпущены.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.