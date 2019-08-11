Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма

Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.

Об этом заявила пресс-служба прокуратуры в Telegram, передаёт РИА Новости.

По версии украинского ведомства, в июне 2015 года танкер, носивший тогда название «Вилга», поставлял нефтепродукты в Севастополь для Черноморского флота России.

При этом экипаж судна подозревают в нарушении наложенного Украиной «запрета на заход в порты Крыма».

25 июля Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.

Позже суд арестовал танкер и документы, изъятые при обыске. Члены экипажа судна были отпущены.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.