В ДНР опровергли сообщения об «участии» России в боях под Иловайском

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Предоставленные исследовательской группой Forensic Architecture данные об «участии» российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Народной милиции самопровозглашённой ДНР.
В ДНР опровергли сообщения об «участии» России в боях под Иловайском
  • РИА Новости

«Запад не оставляет попыток втянуть Россию в конфликт в Донбассе, заявляя о якобы присутствии здесь российских военных и техники. Однако за пять лет, кроме голословных обвинений, никаких доказательств предоставлено не было», — говорится в сообщении.

Как отметил представитель ведомства, «армии России, как и её танков, здесь не было и нет».

«Вооружение, которое применялось, было трофейным. Большая его часть была либо отбита в боях, либо просто брошена украинскими военными», — добавил он.

Заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также заявил, что в боях под Иловайском принимали участие танковые подразделения республики: бывшая украинская техника.

«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс. Трофейная техника применялась», — приводит Интерфакс его слова.

Как указал Басурин, на вооружении армии Украины находились различные виды танковой техники, в том числе Т-72 и Т-80.

Ранее The Guardian писала, что исследовательская группа Forensic Architecture собрала «доказательства» участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года.

Так, были собраны снимки со спутников, на которых были изображены якобы российские вооружённые конвои на Украине, в частности танки Т-72Б3. 

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.

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