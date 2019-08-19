В ДНР опровергли сообщения об «участии» России в боях под Иловайском
- РИА Новости
«Запад не оставляет попыток втянуть Россию в конфликт в Донбассе, заявляя о якобы присутствии здесь российских военных и техники. Однако за пять лет, кроме голословных обвинений, никаких доказательств предоставлено не было», — говорится в сообщении.
Как отметил представитель ведомства, «армии России, как и её танков, здесь не было и нет».
«Вооружение, которое применялось, было трофейным. Большая его часть была либо отбита в боях, либо просто брошена украинскими военными», — добавил он.
Заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также заявил, что в боях под Иловайском принимали участие танковые подразделения республики: бывшая украинская техника.
«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс. Трофейная техника применялась», — приводит Интерфакс его слова.
Как указал Басурин, на вооружении армии Украины находились различные виды танковой техники, в том числе Т-72 и Т-80.
Ранее The Guardian писала, что исследовательская группа Forensic Architecture собрала «доказательства» участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года.
Так, были собраны снимки со спутников, на которых были изображены якобы российские вооружённые конвои на Украине, в частности танки Т-72Б3.
Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.