В Минске проверяют информацию о минировании аэропорта и вокзала 

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В Минске экстренные службы проверяют поступившую по электронной почте информацию о минировании трёх гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала.
В Минске проверяют информацию о минировании аэропорта и вокзала 
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии, в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения от персонала гостиниц «Беларусь» и «Гарни».

В них говорится о сообщении от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанных гостиницах.

Письма аналогичного содержания поступили также на электронный адрес гостиницы «Юбилейная», аэропорта «Минск-2» и железнодорожного вокзала «Центральный».

На местах работают оперативные службы.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Крыму сообщал, что Киевский районный суд Симферополя вынес приговор за ложное сообщение о минировании здания.

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