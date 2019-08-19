В Минске проверяют информацию о минировании аэропорта и вокзала 

В Минске экстренные службы проверяют поступившую по электронной почте информацию о минировании трёх гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии, в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения от персонала гостиниц «Беларусь» и «Гарни».

В них говорится о сообщении от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанных гостиницах.

Письма аналогичного содержания поступили также на электронный адрес гостиницы «Юбилейная», аэропорта «Минск-2» и железнодорожного вокзала «Центральный».

На местах работают оперативные службы.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Крыму сообщал, что Киевский районный суд Симферополя вынес приговор за ложное сообщение о минировании здания.