В Крыму вынесли приговор за ложное сообщение о минировании здания

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор за ложное сообщение о минировании здания, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Крыму.

Местный житель признан виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

В феврале мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и заявил, что хочет взорвать одно из зданий. В ходе выезда на указанное место взрывоопасных предметов найдено не было. Звонившего нашли и задержали.

Было заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.