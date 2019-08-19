В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат

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В Донбассе в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военнослужащий и трое получили ранения лёгкой и средней тяжести.
В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат
  • Reuters

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».

Отмечается, что раненым военным оказали неотложную медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Следствием устанавливаются причины инцидента.

Ранее Минобороны Украины сообщало, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ.

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