В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат
- Reuters
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Отмечается, что раненым военным оказали неотложную медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.
Следствием устанавливаются причины инцидента.
Ранее Минобороны Украины сообщало, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ.