В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

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В результате обстрела населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики погибли два человека.
В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека
  • РИА Новости

«Вопреки договорённостям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров, применены автоматические станковые гранатомёты и стрелковое оружие, также вёлся огонь из БМП по центру населённого пункта. Более того, в результате этого подлого обстрела от полученных ранений скончались двое защитников нашей республики», — говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина. 

Он отметил, что подобные обстрелы — это способ спровоцировать ДНР на нарушение достигнутых договорённостей.

Ранее представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявил, что украинские силовики из миномётов обстреляли населённый пункт Коминтерново на юге республики.

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