В ДНР сообщили о миномётном обстреле со стороны украинских силовиков

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Представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявил, что украинские силовики из миномётов обстреляли населённый пункт Коминтерново на юге республики.
В ДНР сообщили о миномётном обстреле со стороны украинских силовиков
  • РИА Новости

«В результате обстрела в 19:40 населённого пункта Коминтерново из миномётов калибром 120 миллиметров, автоматических и станковых гранатомётов, стрелкового оружия загорелся дом... По состоянию на 20:30 враг уже выпустил по населённому пункту четыре мины калибром 120 миллиметров... Вёлся огонь из БМП по центру Коминтерново», — приводит РИА Новости заявление представителя ведомства.

Отмечается, что информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Ранее представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ДНР к обстрелу, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.

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