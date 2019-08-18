Андрей Разин попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд на Украину. Соответствующее обращение опубликовано в Instagram продюсера.

По словам Разина, на Украине он хочет навестить солистку музыкальной группы «Фристайл» Нину Крисо.

«Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она всё чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать проведать Нину», — написал он.

Как утверждает Разин, его не пускают в страну по решению бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что сотрудники ведомства не пустили в страну более трёх тысяч граждан России с начала 2019 года.

В апреле Зеленский заявил, что не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.