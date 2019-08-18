Политолог оценил сообщения о преступлениях ВСУ в Донбассе

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Анна Лушникова
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT опубликованные бывшим украинским депутатом Алексеем Журавко документы, которые, по его словам, свидетельствуют о преступлениях военных ВСУ в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.
Политолог оценил сообщения о преступлениях ВСУ в Донбассе
  • РИА Новости

«Информация о таких нарушениях в этих регионах звучала все пять лет даже в некоторых украинских СМИ. К сожалению, международные правозащитные организации вяло реагируют на факты нарушения прав гражданина и человека со стороны Киева в ЛНР и ДНР. Тем не менее на протяжении пяти лет после произошедших на Украине событий в некоторых докладах правозащитников содержалась информация о нарушении прав человека», — сказал он.

По словам эксперта, украинская сторона до сих пор не настроена на конструктивный диалог с лидерами Донбасса по вопросу мирного урегулирования ситуации.

Мезюхо подчеркнул, что именно отсутствие диалога ставит под сомнение тот факт, что новая украинская власть инициирует «объективное и всестороннее расследование по факту нарушения прав человека со стороны официальных должностных лиц Украины в отношении жителей Донецкой и Луганской областей».

Ранее Журавко опубликовал документы, по его словам, свидетельствующие о преступлениях военных ВСУ в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.

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