В полиции рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в отеле Одессы

Четверо из десяти пострадавших в результате пожара в одесском отеле «Токио-Стар» находятся в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

«Десять человек доставлены в городские клинические больницы, четверо из которых находятся в очень тяжёлом в настоящее время состоянии, за их жизнь борются врачи», — цитирует его УНН.

По словам Беха, у пострадавших «ожоги различной степени тяжести, а также ожоги верхних дыхательных путей».

В результате пожара в «Токио-Стар» в ночь с 16 на 17 августа погибли девять человек и ещё десять госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский уже взял на контроль расследование пожара в «Токио-Стар».