В полиции рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в отеле Одессы
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«Десять человек доставлены в городские клинические больницы, четверо из которых находятся в очень тяжёлом в настоящее время состоянии, за их жизнь борются врачи», — цитирует его УНН.
По словам Беха, у пострадавших «ожоги различной степени тяжести, а также ожоги верхних дыхательных путей».
В результате пожара в «Токио-Стар» в ночь с 16 на 17 августа погибли девять человек и ещё десять госпитализированы.
Президент Украины Владимир Зеленский уже взял на контроль расследование пожара в «Токио-Стар».