В ЛНР заявили о минировании ВСУ территорий у линии соприкосновения

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики «активизировали хаотичное минирование территорий» у линии соприкосновения в Донбассе.

«В то время как Луганская народная республика проводила разминирование территорий на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской, украинские оккупанты активизировали хаотичное минирование территорий в районе населённых пунктов Счастье и Золотое», — цитирует РИА Новости Осадчего.

При этом он отметил, что украинские силовики «не устанавливают знаки о минной опасности и даже не составляют подробных карт минных полей, вследствие чего боевики ВФУ (вооружённых формирований Украины) регулярно подрываются на собственных минах».

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили, что украинские силовики разместили военную технику вблизи Донецкой фильтровальной станции.