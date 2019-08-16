В ЛНР заявили о минировании ВСУ территорий у линии соприкосновения
- РИА Новости
«В то время как Луганская народная республика проводила разминирование территорий на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской, украинские оккупанты активизировали хаотичное минирование территорий в районе населённых пунктов Счастье и Золотое», — цитирует РИА Новости Осадчего.
При этом он отметил, что украинские силовики «не устанавливают знаки о минной опасности и даже не составляют подробных карт минных полей, вследствие чего боевики ВФУ (вооружённых формирований Украины) регулярно подрываются на собственных минах».
Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили, что украинские силовики разместили военную технику вблизи Донецкой фильтровальной станции.