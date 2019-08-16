В Крыму оценили стратегию Киева по «реинтеграции» полуострова

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Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал идею офиса украинского лидера Владимира Зеленского разработать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».
В Крыму оценили стратегию Киева по «реинтеграции» полуострова
  • © РИА Новости

Бобков отметил, что подобные заявления только вызывают иронию.

«Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения (в Донбассе. — RT)... а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом», — цитирует Бобкова РИА Новости.

По его словам, украинские власти вместо конкретных действий для улучшения ситуации только «демонстрируют политику в чистом виде».

Представитель крымского парламента призвал Киев разработать стратегию развития собственного государства и постараться избежать дальнейшего политического раскола внутри общества.

«Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить всё общество», — отметил Бобков.

Ранее замглавы офиса Зеленского Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии «реинтеграции Крыма и Донбасса».

В частности, он заявил о планах подготовить для данных регионов ​​концепцию «переходного правосудия».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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