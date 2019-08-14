На Украине задержали замминистра при получении взятки в $480 тысяч

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрия Грымчака, а также его помощника по подозрению в получении взятки.
На Украине задержали замминистра при получении взятки в $480 тысяч
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Как отмечается, указанные лица «якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере $1,1 млн».

«При получении части средств на сумму $480 тыс. они были задержаны «на горячем», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В июле 2018 года на Украине задержали мэра города Сколе Владимира Москаля по подозрению в вымогательстве взятки.

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