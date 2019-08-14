Кличко дал показания НАБУ по делу о предложении взятки Богдану

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дал показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по уголовному делу о предложении взятки главе офиса украинского лидера Андрею Богдану.
Кличко дал показания НАБУ по делу о предложении взятки Богдану
  • РИА Новости

«Сегодня свидетельствовал в НАБУ по уголовному делу, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в $20 млн. Якобы от моего имени!» — написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что подобные высказывания требуют досудебного расследования и могут свидетельствовать об уголовном преступлении.

«Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушёл с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию?» — поинтересовался мэр Киева.

Кличко также выразил надежду, что расследование позволит всем узнать, что случилось на самом деле.

«Я, как и всё общество, хочу знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду», — отметил он.

Ранее НАБУ подтвердило возбуждение уголовного дела о возможном совершении коррупционного правонарушения в связи с заявлением о предложении взятки Богдану.

Как передавали украинские СМИ, Богдан в ходе брифинга рассказал о предложении ему взятки в размере $20 млн якобы за то, чтобы Кличко остался на своём посту.

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