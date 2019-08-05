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НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке. Об этом говорится в сообщении на странице НАБУ в Facebook.
НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану
  • @nabu.gov.ua
  • Facebook

«Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко, относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование проводится по ч. 1 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Как уточняет РИА Новости, мэр Киева Виталий Кличко попросил бюро возбудить дело в связи с заявлением Богдана о взятке.

Ранее СМИ сообщали, что НАБУ возбудило дело после заявления Богдана о предложенной ему взятке в размере $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался на посту мэра Киева.

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