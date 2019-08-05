СМИ: На Украине завели дело после заявления Богдана о взятке
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Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Завели дело в четверг», — сообщил источник.
Он отметил, что уголовное производство открыто по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу.
Богдан ранее в ходе брифинга заявил, что ему якобы предлагали взятку в размере $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался на посту главы Киевской городской государственной администрации.