В Минске рассказали об отличиях выборов в Белоруссии и на Украине

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что схожести в парламентских выборах на Украине и в Белоруссии «не может быть».

«Нет, её (схожести. — RT) не может быть. Я хочу подчеркнуть: у нас выборы социальные, у нас в выборах участвуют люди бесплатно, получают почти всё на выборах бесплатно, и поэтому большие средства у нас не вкладываются, они даже ограничены», — цитирует ТАСС Ермошину.

По её словам, в связи с этим в ходе белорусских парламентских выборов агитационная кампания «не может быть столь насыщенной», так как в неё «не вкладываются большие деньги».

Также Ермошина заявила, что избирательная кампания в Белоруссии отличается от украинской тем, что в ней «нет голосования по партийным спискам». В связи с этим кандидаты не могут «прикрыться популярным брендом».

«У нас каждый должен из себя что-то представлять», — заявила она.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назначил выборы в Совет республики и палату представителей Национального собрания на 7 и 17 ноября 2019 года.