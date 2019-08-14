Эксперт прокомментировал идею Украины создать режимный морской район

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Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею украинской Госгидрографии создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.
Эксперт прокомментировал идею Украины создать режимный морской район
  • РИА Новости

«Поскольку денег на Украине не очень много, а это главное обстоятельство привлечения внимания со стороны США, украинцам советуют придумывать разнообразные информационные поводы, чтобы о них хоть какое-то время говорили», — заявил он.

По его словам, украинские чиновники на всех уровнях устраивают «настоящие вербальные атаки» на Россию.

Со своей стороны, историк, военный эксперт Борис Юлин в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что «это просто заявление, чтобы напомнить о том, что Киев считает Крым украинским».

Как отметил Юлин, Украина выглядит откровенно глупо.

Ранее в Крыму раскритиковали идею Украины создать режимный морской район.

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