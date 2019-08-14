Эксперт прокомментировал идею Украины создать режимный морской район
- РИА Новости
«Поскольку денег на Украине не очень много, а это главное обстоятельство привлечения внимания со стороны США, украинцам советуют придумывать разнообразные информационные поводы, чтобы о них хоть какое-то время говорили», — заявил он.
По его словам, украинские чиновники на всех уровнях устраивают «настоящие вербальные атаки» на Россию.
Со своей стороны, историк, военный эксперт Борис Юлин в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что «это просто заявление, чтобы напомнить о том, что Киев считает Крым украинским».
Как отметил Юлин, Украина выглядит откровенно глупо.
Ранее в Крыму раскритиковали идею Украины создать режимный морской район.