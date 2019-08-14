Минобороны Белоруссии обеспокоено наступательным характером учений НАТО

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Начальник Генштаба вооружённых сил — первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил, что Минобороны Белоруссии обеспокоено наступательным характером учений НАТО.
Минобороны Белоруссии обеспокоено наступательным характером учений НАТО
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«Анализ и содержание наиболее крупных из них (учений), таких как «Анаконда-2018» и Dragon-2019, свидетельствуют о продолжающейся в НАТО проработке вариантов, к сожалению, силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве...» — приводит РИА Новости слова Белоконева.

Он отметил, что в направленности основных мероприятий подготовки войск имеет место смещение акцента от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным.

«Вот это уже не может нас не беспокоить», — добавил Белоконев.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о «тревожной ситуации» вокруг НАТО.

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