Российский альпинист погиб в горах Киргизии

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Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
  • © РИА Новости

«Он погиб во время спуска с пика Победы на высоте примерно в 6 тысяч метров над уровнем моря, сорвался с обрыва», — приводит РИА Новости сообщение турагентства «Аксай-Тревэл».

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Они осложнены плохими погодными условиями.

Пик Победы находится в Иссык-Кульской области на севере Киргизии на хребте Кокшаал на границе с Китаем, его высота 7439 метров.

5 августа сообщалось, что спасатели МЧС Киргизии в Ошской области обнаружили тело альпиниста из России, переставшего выходить на связь несколько дней назад.

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