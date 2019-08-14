Российский альпинист погиб в горах Киргизии

Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.

«Он погиб во время спуска с пика Победы на высоте примерно в 6 тысяч метров над уровнем моря, сорвался с обрыва», — приводит РИА Новости сообщение турагентства «Аксай-Тревэл».

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Они осложнены плохими погодными условиями.

Пик Победы находится в Иссык-Кульской области на севере Киргизии на хребте Кокшаал на границе с Китаем, его высота 7439 метров.

5 августа сообщалось, что спасатели МЧС Киргизии в Ошской области обнаружили тело альпиниста из России, переставшего выходить на связь несколько дней назад.