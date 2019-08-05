В Киргизии спасатели обнаружили тело погибшего российского альпиниста

Спасатели МЧС Киргизии в Ошской области обнаружили тело альпиниста из России, переставшего выходить на связь несколько дней назад.

«Поисково-спасательные работы завершены, тело пропавшего альпиниста из Российской Федерации обнаружено», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Эльмиру Шерипову.

Она сообщила, что «сначала тело спустили в лагерь, который находится на высоте 4,4 тыс. м, сегодня начался спуск в базовый лагерь альпинистов».

Отмечается, что турист перестал выходить на связь после 27 июля, в связи с чем в МЧС Киргизии была создана и отправлена на поиски специальная группа спасателей.

Ранее сообщалось, что член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов погиб во время восхождения в горах Таджикистана.