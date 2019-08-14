Против бывшего замглавы МВД Киргизии возбудили дело

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила дело в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел страны Курсана Асанова.

«Дело возбуждено по факту игнорирования Асановым приказов главы МВД Кашкара Джунушалиева, самовольного принятия решения и оставления в опасности сотрудников органов внутренних дел во время операции за задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностным положением».

Накануне сообщалось, что Асанов уволен по итогам служебного расследования «за предательство интересов киргизской милиции и утрату доверия» после событий вокруг задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.