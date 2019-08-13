Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции
- РИА Новости
«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Ранее Генпрокуратура Киргизии предъявила экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву подозрения в совершении им ряда особо тяжких преступлений, включая убийство, организацию массовых беспорядков и захват заложников.
Сам Атамбаев, арестованный до 26 августа по нескольким коррупционным делам, отвергает обвинения в свой адрес и называет их политически мотивированными.