Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции

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Министр внутренних дел Киргизии Курсан Асанов уволен по итогам служебного расследования событий вокруг задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. 
Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции
  • РИА Новости

«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.

Ранее Генпрокуратура Киргизии предъявила экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву подозрения в совершении им ряда особо тяжких преступлений, включая убийство, организацию массовых беспорядков и захват заложников.

Сам Атамбаев, арестованный до 26 августа по нескольким коррупционным делам, отвергает обвинения в свой адрес и называет их политически мотивированными.

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