Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции

Министр внутренних дел Киргизии Курсан Асанов уволен по итогам служебного расследования событий вокруг задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.

Ранее Генпрокуратура Киргизии предъявила экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву подозрения в совершении им ряда особо тяжких преступлений, включая убийство, организацию массовых беспорядков и захват заложников.

Сам Атамбаев, арестованный до 26 августа по нескольким коррупционным делам, отвергает обвинения в свой адрес и называет их политически мотивированными.